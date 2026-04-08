Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu Bundeswehr/Meldepflicht

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - Die "Die Rheinpfalz" zu Bundeswehr /Meldepflicht:

"Offenbar wuchs der Druck auf Verteidigungsminister Pistorius in den vergangenen Tagen so sehr, dass er sich zu einer Klarstellung gezwungen sah: Männer zwischen 17 und 45 Jahren müssen längere Auslandsreisen nicht von der Bundeswehr genehmigen lassen - obwohl diese Vorgabe genauso in Paragraf 3 des neuen Wehrdienstgesetztes steht. (.) Die dilettantische Kommunikation des Verteidigungsministeriums in den vergangenen Tagen hat Spuren in der Bevölkerung hinterlassen und für Verwirrung gesorgt. Sofort hat sich bei vielen das unliebsame Gefühl breitgemacht, dass der Wehrdienst die persönliche Bewegungsfreiheit eben doch einschränkt. (.) Statt den freiwilligen Wehrdienst attraktiver zu machen, hat die Debatte um die Meldepflicht vor allem das Misstrauen junger Menschen verstärkt."/yyzz/DP/men