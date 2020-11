Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu Merkel

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - 'Die Rheinpfalz' zu Merkel

In ihrer Krisenrhetorik fehlt es freilich nicht an Dramatik, die Lage gebietet das. Doch die Mängel und Widersprüche der neuen Beschlüsse sind offenkundig. Wie soll man etwa einem Theater erklären, dass es schließen muss, obwohl ein ausgeklügelter Hygieneplan vorliegt, den es auch in Kirchen gibt, deren Pforten jedoch geöffnet bleiben? Merkel versucht in ihren häufigen Auftritten in der Öffentlichkeit daher verstärkt, jenseits der nicht vorhandenen Logik der Beschlüsse vor allem an die Vernunft der Bürger zu appellieren.