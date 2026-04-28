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Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu Tankrabatt

29.04.26 05:34 Uhr

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Die Rheinpfalz" zu Tankrabatt:

"Anfang Mai wird die Energiesteuer auf Benzin und Diesel um 17 Cent gesenkt. Vor vier Jahren wurde gleichzeitig mit dem Tankrabatt das 9-Euro-Ticket eingeführt. In diesem Jahr gibt es nichts dergleichen - stattdessen ist der Preis des Deutschlandtickets Anfang 2026 deutlich erhöht worden. Der Tankrabatt des damaligen Finanzministers Christian Lindner erwies sich 2022 als Flop. Das 9-Euro-Ticket fand damals dagegen großen Anklang. Ganz wichtig ist aktuell vor allem, dass durch eine im Koalitionsvertrag eigentlich vereinbarte Erhöhung der Regionalisierungsmittel und eine sachgerechte Lösung bei der Schienen-Maut die Weichen für Sicherung und Ausbau des Nahverkehrsangebots gestellt werden."/yyzz/DP/he