Pressestimme: 'Die Rheinpfalz' zu USA/Hurrikane

LUDWIGSHAFEN (dpa-AFX) - "Die Rheinpfalz" zu USA/Hurrikane:

In Amerika ist die Hurrikansaison derzeit in vollem Gang, und besonders betroffen ist wieder einmal Florida. Klar sind die Zusammenhänge - und das Thema "Hurrikan" wird im amerikanischen Wahlkampf wohl noch eine Rolle spielen. Aber anders, als man jetzt denken würde. Denn es geht nicht etwa um Klimaschutz, sondern darum, dass der republikanische Präsidentschaftsbewerber Donald Trump behauptet, die Regierung des amtierenden Präsidenten Joe Biden von den Demokraten lasse die von den Stürmen getroffenen US-Staaten mit republikanischen Gouverneuren hängen. Seine Anhänger werden ihrem Messias diese Fake News gerne glauben. Noch gravierender könnte aber sein, dass es durch das Chaos mit den Briefwahlunterlagen nicht so richtig klappt. Falls Trump bei der Wahl in drei Wochen zu unterliegen droht, wird sich für seine Anwälte ein Einfallstor auftun. Bereits 2020 stand die Briefwahl im Mittelpunkt der Trump'schen Vorwürfe, ihm sei der Sieg "gestohlen" worden./yyzz/DP/mis