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Pressestimme: 'Die Tagespost' zu CDU

WÜRZBURG (dpa-AFX) - Die "Tagespost" zu CDU:

"Die CDU schafft sich ab: In der CDU scheinen viele verdrängt zu haben, dass Merz seinen Wiederaufstieg einem einzigen Umstand verdankt. Ihm hatte die Partei zugetraut, die unter Merkel nach links gerückte CDU wieder rechts der Mitte zu positionieren und die AfD in die Schranken zu weisen. Nur ist das nicht passiert. Statt "links ist vorbei", wie Merz zum Abschluss des Bundestagswahlkampfes tönte, macht die CDU linke Politik. Nur braucht, wer die Wahl zwischen SPD, Grünen und der Linken hat, keine weitere Partei, die linke Politik macht. Natürlich müssen Parteien Kompromisse machen. Union pur wird es in keiner Koalition geben. Und doch müsste für Merz und seine Gefolgsleute der Wählerwille (keine linke Politik) schwerer wiegen als die Sensibilität von Klingbeil. Weil das Gegenteil der Fall ist, hat die CDU nun die Quittung bekommen. Weitere werden folgen. Ob und wie die Partei das übersteht, muss abgewartet werden. Sicher ist: Merz wird als der unbeliebteste Kanzler seit Bestehen der Bundesrepublik in die Geschichtsbücher eingehen. Und wenn seine Partei nicht aufwacht, womöglich auch als Totengräber der CDU."/yyzz/DP/men

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