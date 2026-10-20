DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,75 +0,6%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.961 -0,1%Euro 1,1234 +0,2%Öl 109,9 +0,3%Gold 4.140 -0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Die Tagespost zu Deutschlandtag der Jungen Union

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Deutschlandtag der Jungen Union:

"Johannes Winkel wurde mit einem Rekordergebnis als JU-Chef wiedergewählt. Große Auftritte hatten auch die beiden potenziellen Ersatzkanzler Hendrik Wüst und Markus Söder. Aber wer etwas über die Zukunft der Union wissen will, muss eine Generation weiter gucken, nämlich auf Winkel. Hier bringt sich der Ersatzkanzler der Zukunft in Stellung. Der 34-Jährige hat in seiner Rede gezeigt, die Junge Union ist die Gralshüterin des programmatischen Tafelsilbers. Hier weiß man, wofür CDU und CSU stehen sollen. Außenpolitisch ein klares Bekenntnis zur Unterstützung der Ukraine und - jetzt besonders wichtig - zur Freundschaft mit Israel. Und eine klare Absage an Extremisten von links und rechts. Was sich aber die Altvorderen, etwa vom Sozialflügel, hinter die Ohren schreiben können: Die jungen Leute sind vor allem deswegen in der Union aktiv, weil sie in ihr die Reformkraft sehen. Wer bei der Rente nun anfängt zu wanken, der riskiert die Zustimmung dieser Generation./DP/jha

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.