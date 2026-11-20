WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu GTA VI:

"Die Welt steht kopf - für ein Computerspiel. GTA VI ist nach 13 Jahren endlich erschienen und sorgt weltweit für Begeisterungsstürme. Nicht nur die Größe der offenen Spielwelt ist beeindruckend, sondern vor allem die Detailtiefe und Lebendigkeit der Spielwelt haben es den Rezensenten angetan. GTA zeigt, dass gute Computerspiele keine "Daddelei" sind, sondern Gesamtkunstwerke. Die mit der Romantik und Richard Wagner verbundene Vision, dass Wort, Bild und Musik zu einer künstlerischen Einheit verschmelzen, ist in Computerspielen verwirklicht. Die GTA-Reihe steht für die Faszination, eine solche künstliche Welt nicht nur von außen betrachten, sondern von innen erleben zu können. Wer moralisch zweifelhafte Figuren und Taten in den GTA-Spielen beklagt, möge im Geiste die großen Literatur-, Opern- und Filmstoffe durchgehen. Der Mensch ist ein abgründiges Wesen. Gesamtkunstwerke haben ihn als solchen darzustellen. Das gilt auch für GTA."/DP/jha