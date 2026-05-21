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Pressestimme: 'Die Tagespost' zu neuem Bundesligisten SV Elversberg

22.05.26 05:34 Uhr

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu neuem Bundesligisten SV Elversberg:

"Katholische Tradition und Fußball-Leidenschaft beim SV Elversberg finden zusammen in der Person des Hauptsponsors. Frank Holzer ist Senior und Haupteigentümer des Arzneiherstellers Ursapharm, sein Sohn Dominik Vereinspräsident beim SV. Vater Frank (73) lernte einst das Kicken beim katholischen Verein DJK Elversberg, spielte sogar Bundesliga bei Eintracht Braunschweig und wurde später Trainer. Holzers umsatzstärkstes Produkt, die bekannten HYLO -Augentropfen, haben zwar wegen der Pollensaison derzeit Hochkonjunktur, aber nichts mit dem sensationellen Bundesliga-Aufstieg des Dorfvereins zu tun: Das Medikament steht nicht auf der Doping-Liste. Tropfen schießen keine Tore, Geld schon."/yyzz/DP/he