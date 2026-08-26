DAX 26.266 +0,6%ESt50 6.456 +0,1%MSCI World 4.976 +0,4%Top 10 Crypto 10,15 -1,9%Nas 26.151 +0,7%Bitcoin 67.841 +0,9%Euro 1,1666 -0,1%Öl 86,3 -2,6%Gold 4.641 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Die Tagespost' zu neuen Fronten in Nahost

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu neuen Fronten in Nahost:

"Krachen nun auch Israel und die Türkei aufeinander? Glaubt man dem US-Sondergesandten für Syrien, Tom Barrack, dann sind beide Länder an einem militärischen Schlagabtausch in der Vorwoche haarscharf vorbeigeschrammt. In Israel wird am 27. Oktober gewählt, und da passt ein von allen Seiten bedrohtes Land, das sich rundum verteidigen muss, ins Konzept der ansonsten heterogenen Koalition Netanjahus. Die Eskalation kommt dem türkischen Präsidenten Erdogan nicht ungelegen, weil er sich im Dauerwahlkampf gegen die kemalistische Opposition befindet. Da lässt sich mit anti-israelischen Tönen ganz gut Stimmung machen. Wahlkämpfe sind nirgendwo Zeiten erhöhter politischer Intelligenz. Doch vor den amerikanischen Midterm-Wahlen am 3. November ist die Stimmungslage völlig konträr: Trump braucht dringend Frieden in Nahost, jedenfalls nicht noch einen Krisenherd - und schon gar nicht Kriegsspiele zwischen zwei traditionellen Verbündeten der USA in der Region."/yyzz/DP/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.