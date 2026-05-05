DAX24.402 +1,7%Est505.870 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,58 +2,0%Nas25.326 +1,0%Bitcoin69.648 +0,9%Euro1,1717 +0,2%Öl108,0 -2,1%Gold4.646 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NEL ASA A0B733 Infineon 623100 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Amazon 906866 Lufthansa 823212 Palantir A2QA4J Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Commerzbank CBK100 Microsoft 870747
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX geht fester in den Feierabend -- US-Börsen höher -- UniCredit legt Angebot vor: Commerzbank-Übernahme nimmt Fahrt auf -- Rheinmetall, PayPal, BioNTech, NVIDIA, Apple, NEL, Ballard Power im Fokus
Top News
Ausblick: Fluence Energy präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: Fluence Energy präsentiert Quartalsergebnisse
Zukunftsmarkt Quanten-Computing - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen Zukunftsmarkt Quanten-Computing - Diese Aktie könnte sich bis 2035 verzehnfachen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Pressestimme: 'Die Tagespost' zu Performance des Bundeskanzlers

06.05.26 05:34 Uhr

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zu Performance des Bundeskanzlers:

"Friedrich Merz ist bald ein Jahr Kanzler. Doch er führt nicht, sondern verwaltet den Status quo. Adenauer und Kohl wurden verehrt, Merkel respektiert - Merz bleibt blass. Früher hatte man den Eindruck, dass Staatsmänner Geschichte gestalten wollten. Merkel ging Risiken ein und zeigte politische Führung, indem sie Entscheidungen traf, die sie persönlich prägten. Genau diese Konsequenz fehlt Merz. Er wirkt wie ein Zauderer, der seinen Laden nicht im Griff hat. Ein Kanzler in der Zeitenwende müsste führen, Perspektiven geben und ein Narrativ schaffen. Stattdessen erklärt Merz kleinteilig Reformen, ohne Orientierung zu bieten. Er ist zum Verwalter geworden, der zwischen widersprüchlichen Kräften ausgleicht. Auch daraus ließe sich ein Narrativ entwickeln - doch dazu fehlt ihm das kommunikative Talent. Solange es da noch keinen Kandidaten für die Nachfolge gibt, steht der Kanzler nur auf der Kippe. Aber wenn ein starker Windhauch kommt, von links - Wüst? - oder von rechts - Söder? - könnte er tatsächlich fallen."/yyzz/DP/he