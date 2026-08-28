Pressestimme: 'Die Tagespost' zum Papst

28.08.26 05:34 Uhr

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zum Papst:

Wie der Papst aussieht, das weiß jedes Kind und zwar weltweit. Umso mehr ist vor allem für die Beobachter aus den Medien die Suche nach den Spuren von Individualität spannend. So ein Guckloch in die persönlichen Vorlieben von Leo XIV. ist dessen Kleiderschrank. Und so steht Leo jetzt schon wieder in einem Ranking der Mode-Ikonen. "Vanity Fair" lobt, wie er die weiße Soutane mit Base-Cap oder Nike-Sneakern kombiniere und schwärmt von innovativer Unkonventionalität. Schon vor ein paar Monaten hatte er es auf eine Liste der "Vogue" gebracht. Dort hoben die Stil-Experten hervor, dass er wieder anders als sein Vorgänger zu klassischen liturgischen Gewändern zurückgekehrt sei. Beide Urteile muss man zusammennehmen: Gerade die Besinnung auf das Klassische ermöglicht überhaupt nur die unkonventionelle Abweichung. Je klassischer die Gesamterscheinung, umso mehr fallen kleine persönliche Akzente auf. Das erhöht auch den Wiedererkennungswert: Der Papst sieht eben immer noch wie der Papst aus./yyzz/DP/mis