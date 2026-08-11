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Pressestimme: 'Die Tagespost' zur CDU in Sachsen-Anhalt

WÜRZBURG (dpa-AFX) - "Die Tagespost" zur CDU in Sachsen-Anhalt:

"Strategisch haben die Christdemokraten diesem letzten Schachzug des Luigi Pantisano, den Bundestagspräsidentin Klöckner schon mal in Freudscher Fehlleistung als "Partisano" aufrief, kaum etwas entgegenzusetzen. Vor allem, nachdem CDU-Fraktionschef Thorsten Frei von Berlin aus disziplinarisch-drohend die Keule gegen ein AfD-Bündnis schwingt. Es wird höchste Zeit, dass die Bundes-CDU ihrem Magdeburger Ministerpräsidenten schon jetzt den Rücken stärkt für eine Minderheitsregierung. Und die muss bitte so gestaltet sein, dass bei jedem Erpressungsversuch des partisanenhaft-gerissenen Pantisano politisches Handeln auch mit fallweiser Zustimmung der AfD möglich sein muss."/DP/jha