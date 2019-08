Pressestimme: 'Die Welt' zu neuem IPCC-Bericht

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu neuem IPCC-Bericht:

"Der Fortschritt lebt von Erschütterungen. Je größer die Herausforderung, umso athletischer muss gesprungen werden. Die Klima-Krise zwingt den globalisierten Kapitalismus, seine Ressourcen schonender einzusetzen und gleichzeitig mit innovativer Kraft die Folgen des Klimawandels zu mildern und im Ideal den Prozess umzudrehen. Es gibt keine Alternative zur Veränderung: Fortschritt ist eine Hatz. Die Bewusstseinsänderung kann nur am Anfang und nicht am Ende stehen. Dass wir unseren Way of Life überdenken müssen, verdanken wir nicht nur dem Klimareport, sondern kulturellen und sozialen Bewegungen, die ein Unbehagen am stumpfen Materialismus und uneleganten Konsumismus formulieren. All diese Fragen sind keine Fragen der Moral, der Schuld, des Verzichtes, sondern einer mündigen Politik, die sich von Klimaforschern nicht in Panik treiben lässt, sondern in eine Lust auf wegweisende Disruption. Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos."/al/DP/jha