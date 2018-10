Pressestimme: 'Die Welt' zu randalierenden Hertha-Fans in Dortmund

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu randalierenden Hertha-Fans in Dortmund:

"Gewaltausbrüche sogenannter Fans, die in Sekundenschnelle zum randalierenden Mob mutieren, sind Alltag in den Stadien und in deren Einzugsbereichen. Wochenende für Wochenende. In allen Ligen. Der Krieg im Kopf dieser Leute muss heftig wüten, anders ist nicht zu erklären, dass sie - meistens im Schutz der Gruppe - ein derart brutales Verhalten an den Tag legen. Therapien scheinen nicht zu helfen, mit Reden kommt man den gewaltbereiten Hasardeuren nicht bei, und auch die üblichen staatlichen Sanktionen verpuffen, weil der Rahmen des rechtlich Möglichen so gut wie nie ausgeschöpft wird; das Höchststrafmaß für den tätlichen Angriff auf Vollzugsbeamte liegt bei fünf Jahren Freiheitsentzug. Es wäre aber schon mal ein Anfang, wenn man diese sogenannten Fans nennt, was sie sind: Straftäter."/al/DP/he