Pressestimme: 'Die Welt' zu Vermögensverlusten der Deutschen

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Vermögensverlusten der Deutschen:

"Deshalb nun von der EZB eine überstürzte Abkehr von der Nullzinspolitik zu fordern, mag populär sein, doch eine Lösung wäre es nicht. Gerade jetzt nicht. Lange war die wirtschaftliche Entwicklung nicht mehr so unsicher. Nicht zuletzt das viele billige Geld, das die Notenbank bereitstellt, hält den Wirtschaftsmotor in Europa bislang noch am Laufen. Ohnehin wird leicht vergessen, dass die Deutschen keineswegs nur auf der Verliererseite stehen. Der Bundeshaushalt sparte seit Ausbruch der Finanzkrise 2008 Zinszahlungen in Höhe eines dreistelligen Milliardenbetrags. Wenn überhaupt, wäre es an der Politik, die realen Vermögensverluste, die Sparer mittlerweile haben, auszugleichen. Spielraum für niedrigere Steuern gibt es schließlich - auch dank der Nullzinspolitik von Mario Draghi."/zz/DP/she