Pressestimme: 'Die Welt' zu Vision sicherer Kernkraftwerke ohne Atommüll

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zu Vision sicherer Kernkraftwerke ohne Atommüll:

"Angenommen, es wäre möglich, sichere Kernreaktoren zu bauen, die zudem keinen strahlenden Atommüll für Millionen Jahre produzierten, sondern diesen verwerteten: Wäre unter diesen Voraussetzungen die CO2-freie Kernenergie nicht ein bedenkenswertes Instrument im Kampf gegen den Anstieg der Erdtemperatur? Eine Gruppe deutscher und internationaler Physiker behauptet, dass sie ein patentiertes Konzept für einen solchen Reaktor in ihren Händen hält. Man sollte darüber sachlich diskutieren. Denn eines ist gewiss: In vielen Ländern werden auch künftig neue Kernkraftwerke gebaut. Da wäre es in jedem Fall erstrebenswert, nur noch sichere Atomanlagen zu errichten. Umso schöner, wenn deutsche Wissenschaftler dazu einen Beitrag liefern könnten./yyzz/DP/he