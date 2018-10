Pressestimme 'Die Welt' zum Spurwechsel zwischen Asylverfahren und Einwanderung

BERLIN (dpa-AFX) - "Die Welt" zum Spurwechsel zwischen Asylverfahren und Einwanderung:

"Man kann davon ausgehen, dass sich diese Nachricht in Windeseile verbreiten wird. Zum einen in den Herkunftsländern von Asylsuchenden: Der Versuch, nach Deutschland zu kommen, lohnt sich. Sollte der Asylantrag abgelehnt werden, bietet der Arbeitsmarkt eine zweite Chance. Der erweiterte Spurwechsel zwischen Asylverfahren und einer Einwanderung in den Arbeitsmarkt könnte also eine weitere Sogwirkung entfalten. Obwohl die Bundesregierung nach den Erfahrungen aus 2015 und 2016 solche Lockrufe in die Welt vermeiden will. Warum geht sie dieses Wagnis ein? Ein wichtiger Aspekt ist der Zusammenprall mit der Realität. Die Bundesregierung war davon ausgegangen, dass von den vielen Zuwanderern die abgelehnten Asylbewerber das Land auch wieder verlassen würden. Die Realität sieht anders aus. Die von Angela Merkel angekündigte Kraftanstrengung ist verpufft. Die Rückführungsoffensive ist gründlich gescheitert."