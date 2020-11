Pressestimme: 'Die Welt' zur Diskussion um Corona

BERLIN (dpa-AFX) - 'Die Welt' zur Diskussion um Corona

Jetzt dreht Angela Merkel das rhetorische Schachbrett ganz herum: "Über Lockerungen brauchen wir nicht zu sprechen", so die Kanzlerin am Montag im CDU-Präsidium. "Eventuell müssen wir sogar nachlegen." Gestern stellte sie fest, die Pandemie (sprich: die Restriktionen) werde uns "noch den ganzen Winter begleiten", die zweite Welle falle leider "in eine schlechte Jahreszeit". Spätestens die letzte Erkenntnis, die man von einer Naturwissenschaftlerin schon im Oktober hätte erwarten dürfen, wirft Fragen auf. Ist man so wenig überzeugt von der eigenen Strategie, dass man sie den Wählern nicht zumuten will? Oder hält man die Leute für zu dumm und beschränkt?

