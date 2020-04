Pressestimme: 'Die Zeit' zu Corona/EU

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" zu Corona/EU:

"Doch jetzt ist Schluss mit lustig. Diese Corona-Krise wird das Schicksal der EU entscheiden, es geht, man sagt das nicht gern: um alles. Und wenn dies eine so einzigartige Krise ist, dann kann sie nur überwunden werden, wenn alle Beteiligten - gerade die mächtigsten - etwas machen, was sie vorher noch nie gemacht haben. Das wäre im Falle Deutschlands: das ökonomisch Vernünftige, politisch Gebotene und moralisch Erwünschte tun - und dabei auf Fleißkärtchen-Spiele verzichten. Zumal die ach so liederlichen Italiener diesmal nicht schuld sind. Wirklich nicht."/yyzz/DP/nas