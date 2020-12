Pressestimme: 'Die Zeit' zu öffentliche Trauer/Covid-Tote

HAMBURG (dpa-AFX) - "Die Zeit" schreibt zu öffentliche Trauer/Covid-Tote:

Die Debatte darüber, wie viele Tode wie viel öffentliches Leben wert ist, wurde vermieden, oder eher: verschwiegen. Wenn auf einer Landstraße jemand zu Tode kommt, stellen die Angehörigen an dieser Stelle manchmal ein Kreuz auf. Einer von vielen möglichen Wegen, zu erinnern. In der Schweiz zündeten Aktivisten auf einem Platz in Bern Tausende Kerzen an. In Spanien gab es eine nationale Trauerfeier, Verwandte der Toten hielten Reden. In der Türkei wurde die Forderung laut, verstorbene Ärzte und Pfleger zu Märtyrern zu erklären. Menschen dürfen trauern, wie sie wollen. Gesellschaften aber brauchen Abmachungen darüber, wie sie mit kollektiven Gefühlen umgehen. Deshalb muss es einen Versuch geben, eine Idee, wie man sich für die Covid-Toten einer würdigen Trauer zumindest annähert. Allein am Heiligen Abend könnten es 800 sein./yyzz/DP/eas