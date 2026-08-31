Pressestimme/'DNA': Brüssel muss sich nach Island-Abstimmung Fragen stellen

31.08.26 09:31 Uhr

STRASSBURG (dpa-AFX) - Zur Abstimmung der Isländer gegen eine Wiederaufnahme der Gespräche über einen EU-Beitritt ihres Landes schreibt die ostfranzösische Tageszeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" am Montag:

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"Der Schlag ist hart für die 27, die keinen Hehl aus ihrer Freude gemacht hätten, ein reiches und stabiles Land dazuzugewinnen, das Geld in den Haushalt der EU gebracht hätte. Die aktuellen Beitrittskandidaten haben gelinde gesagt ein anderes Profil.

Das Ergebnis dieser Abstimmung muss dazu führen, dass Brüssel sich Fragen stellt. Indirekt zeugt sie vom Attraktivitätsverlust einer Union, die gedacht war, um eine Schicksalsgemeinschaft zu formen, aber immer mehr als komplexe und träge Maschine wahrgenommen wird, die in einer veränderten Weltordnung nicht mehr wirklich Einfluss ausüben kann.

Aber Europa hat immer wahre Trümpfe, die es zur Geltung bringen kann. Seine Schwächung ist nicht unausweichlich. Doch es braucht einen gemeinsamen politischen Willen, um dieses "Nei" (Isländisch für "Nein") in einen Schub zu verwandeln."/rbo/DP/zb