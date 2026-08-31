DAX 26.399 -0,6%ESt50 6.469 -0,2%MSCI World 4.986 -0,1%Top 10 Crypto 10,07 -0,4%Nas 26.402 -0,5%Bitcoin 67.590 +1,1%Euro 1,1596 +0,1%Öl 91,2 +2,1%Gold 4.435 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme/'DNA': Brüssel muss sich nach Island-Abstimmung Fragen stellen

STRASSBURG (dpa-AFX) - Zur Abstimmung der Isländer gegen eine Wiederaufnahme der Gespräche über einen EU-Beitritt ihres Landes schreibt die ostfranzösische Tageszeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" am Montag:

Werbung

"Der Schlag ist hart für die 27, die keinen Hehl aus ihrer Freude gemacht hätten, ein reiches und stabiles Land dazuzugewinnen, das Geld in den Haushalt der EU gebracht hätte. Die aktuellen Beitrittskandidaten haben gelinde gesagt ein anderes Profil.

Das Ergebnis dieser Abstimmung muss dazu führen, dass Brüssel sich Fragen stellt. Indirekt zeugt sie vom Attraktivitätsverlust einer Union, die gedacht war, um eine Schicksalsgemeinschaft zu formen, aber immer mehr als komplexe und träge Maschine wahrgenommen wird, die in einer veränderten Weltordnung nicht mehr wirklich Einfluss ausüben kann.

Aber Europa hat immer wahre Trümpfe, die es zur Geltung bringen kann. Seine Schwächung ist nicht unausweichlich. Doch es braucht einen gemeinsamen politischen Willen, um dieses "Nei" (Isländisch für "Nein") in einen Schub zu verwandeln."/rbo/DP/zb

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.