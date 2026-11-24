MADRID (dpa-AFX) - Zu den ukrainischen Angriffen auf russische Schiffe im Mittelmeer schreibt die spanische Zeitung "El Mundo" am Dienstag:

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"Fast vier Jahre und neun Monate nach dem völkerrechtswidrigen Einmarsch Russlands in die Ukraine breitet sich der Krieg weiter aus und bedroht die Sicherheit in immer mehr Teilen Europas. (...) Die Ereignisse des Wochenendes machen deutlich, dass die Gefahr real ist. Europa muss deshalb den Schutz seiner Häfen, Schiffe und Handelsrouten verstärken. Die Mittelmeeranrainerstaaten, darunter auch Spanien, müssen sich auf eine wachsende Gefahr gegenseitiger Angriffe einstellen, die immer näher rücken. (...)

Die jüngsten Angriffe ereignen sich vor einem besorgniserregenden geopolitischen Hintergrund. Der vergangene Woche in China abgehaltene Gipfel, bei dem Xi Jinping, Donald Trump und Wladimir Putin zusammenkamen, ohne dass ein einziger europäischer Vertreter anwesend war, bot dem US-Präsidenten eine Bühne, um damit zu prahlen, Geschichte geschrieben zu haben, und seinen russischen Amtskollegen diplomatisch wieder hoffähig zu machen."/er/DP/zb