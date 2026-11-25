MADRID (dpa-AFX) - Zur Rückkehr von Jensen Huang auf den Chefsessel des KI-Chipgiganten Nvidia schreibt die spanische Zeitung "El País" am Mittwoch:

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"Auch wenn sich die Verluste des Sektors an den Börsen mit Huangs Rückkehr abgeschwächt haben, sind die Sorgen rund um die Künstliche Intelligenz längst nicht ausgeräumt: Die Zweifel daran, ob sich mit der Technologie tatsächlich Geld verdienen lässt, die wachsenden Schwierigkeiten bei der Finanzierung, der Widerstand der Bevölkerung gegen Rechenzentren und die Abhängigkeit der US-Wirtschaft von einer einzigen Branche.

Zu den Problemen des Geschäftsmodells kommt nun auch noch die politische Einmischung hinzu. Denn die Vermittlung von (US-Präsident Donald) Trump kommt in der Praxis einer politischen Rettungsaktion für den Chiphersteller gleich. (...) Damit überschreitet er eine weitere rote Linie, die die verfassungsmäßige Rolle seines Amtes untergräbt und zudem die Sicherheit seines Landes aufs Spiel setzt.

Es ist nicht das erste Mal, dass der Republikaner Druck auf Institutionen ausübt, um ihnen seinen Willen aufzuzwingen. (...) Nun setzt er seinen Willen auch gegenüber einem Privatunternehmen durch, an dem er obendrein persönlich beteiligt ist. (...) Die Vermögensverwalter haben die Botschaft verstanden: Derzeit gilt nur noch eine Anlage als sichere Investition - nämlich jene, in die Trump selbst investiert. Das widerspricht den Grundprinzipien des Kapitalismus ebenso wie denen der liberalen Demokratie."/er/DP/zb