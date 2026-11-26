MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Zeitung "El País" kommentiert am Donnerstag Medienberichte, Russland könnte noch in diesem Jahr eine Atomwaffe per Satellit ins All transportieren:

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"Es klingt nach Science-Fiction, doch die Möglichkeit, dass ein Satellit mit nuklearer Ladung um die Erde kreist, ist sehr real und könnte sogar unmittelbar bevorstehen. (...) Das Risiko einer nuklearen Bewaffnung des Weltraums ist nicht neu. Und es könnte zunehmen.

Schon in den 1950er- und 1960er-Jahren führten die USA und die Sowjetunion nukleare Tests im Weltraum durch. Heute ist es eine Hypothese, die die europäischen Hauptstädte ernst nehmen - in einem Kontext eines erneuten Wettrüstens und einer systematischen Erosion der Nichtverbreitungsverträge. "Der Krieg von morgen wird im Weltraum beginnen", prophezeite Emmanuel Macron im vergangenen Jahr. Das ist eine Warnung, die niemand verharmlosen darf und auf die sich Europa vorbereiten muss. (...)

Als Erste wäre die Ukraine betroffen. Bei der Verteidigung des Landes gegen die russische Aggression spielt das Starlink-Netz eine zentrale Rolle. Eine Explosion im Weltraum würde zwar keine direkten Schäden auf der Erde verursachen, könnte aber andere Satelliten zerstören, von denen nicht nur die ukrainische Verteidigung, sondern auch Kommunikations-, Navigations- und Wettersysteme weltweit abhängen. Eine noch gravierendere Gefahr besteht zudem: eine Katastrophe durch einen Unfall beim Start."/ro/DP/zb