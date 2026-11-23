MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Zeitung "El País" kommentiert am Montag die Wiederannäherung Großbritanniens an die EU:

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"Mit der Wiedereröffnung der Debatte über eine hypothetische Rückkehr des Vereinigten Königreichs in die EU hat Andy Burnham die Begeisterung all jener Briten wiederbelebt, die den Brexit bis heute bedauern, sowie vieler anderer auf der anderen Seite des Ärmelkanals, die diese Entscheidung nie verstanden haben - getroffen mit einem Vorsprung von zwei Prozent der Stimmen bei dem Referendum 2016. (...)

In der Politik neigen Lücken dazu, sich zu füllen, und Burnhams Ambiguität, wenn er von einer "nationalen Debatte" über die künftige Beziehung des Vereinigten Königsreichs zu Europa spricht, ohne Ziele, Fristen oder das endgültige Ziel dieses Weges zu nennen, hat bislang nur dazu gedient, die britischen Euroskeptiker zu mobilisieren. (...)

Jetzt kommt es darauf an, das Vertrauen Schritt für Schritt wiederaufzubauen und eine Landebahn zu bauen, damit das Vereinigte Königreich in einer Zukunft, die heute in Jahren gemessen wird, auf die eine oder andere Weise wieder ein Partner des europäischen Clubs werden kann."/ro/DP/zb