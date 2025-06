Pressestimme/'El País': Trump nährt Spirale des Ressentiments

MADRID (dpa-AFX) - Zu den Anschlägen auf zwei Politiker der Demokratischen Partei in Minnesota und den landesweiten Protesten am Wochenende gegen US-Präsident Donald Trump schreibt die spanische Zeitung "El País" am Montag:

Wer­bung Wer­bung

"Die Anschläge auf zwei regionale Abgeordnete der Demokratischen Partei in Minnesota an diesem Samstag haben die schlimmsten Befürchtungen über das gefährlich aufgeheizte politische Klima in den USA unter Präsident Donald Trump wahr werden lassen. Sie verstärken den Eindruck, dass Trumps zunehmend unverhohlener autoritärer Kurs eine Spirale des Ressentiments befeuert, die jederzeit und überall in politische Gewalt umschlagen kann. (...)

Im ganzen Land kam es derweil zu Protesten unter dem Motto "No Kings" (Keine Könige). (...) Es ist ermutigend zu sehen, dass die Bürger beginnen, den Schock über Trumps Wahlsieg zu überwinden - und seine Maßnahmen nicht mehr nur als extremen Parteienstreit begreifen, sondern als das, was sie wirklich sind: der Versuch, das demokratische System zu beugen und seinem persönlichen Willen zu unterwerfen. Trump hat im Wahlkampf offen erklärt, dass ihm die Vorstellung gefällt, ein Diktator zu sein. Die Dinge beim Namen zu nennen, ist der Weg, um zu verhindern, dass er Erfolg damit hat."/er/DP/mis