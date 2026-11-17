MADRID (dpa-AFX) - Die spanische Zeitung "El País" kommentiert am Dienstag die geplanten Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber aus Deutschland und vier weiteren EU-Ländern nach Ruanda:

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"Dass fünf Mitgliedsländer vereinbart haben, in Ruanda das erste Abschiebezentrum für Migranten außerhalb der EU zu schaffen, ist der beste Beweis dafür, dass der fremdenfeindliche Populismus Europa bereits erobert hat. Das ist der wahre Triumph der extremen Rechten: Sie musste keine Wahlen gewinnen, um die Politik zu bestimmen. (...)

Diese Länder haben vereinbart, Menschen, die Asyl beantragen und vor Not oder Verfolgung aus ihrem Land fliehen, mit radioaktivem Abfall oder Giftmüll gleichzusetzen. Ihre Behandlung soll weit weg von unserem Blick stattfinden. Als wäre es nicht geschehen. (...) Dort, in Ruanda, wo die Menschenrechte am seidenen Faden hängen, sollen die Unerwünschten enden."/ro/DP/mis