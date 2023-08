Pressestimme: 'FAZ' zu Einigung bei Kindergrundsicherung

FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Einigung bei Kindergrundsicherung:

"Die Ampelkoalition drohte im Streit über die Kindergrundsicherung den Rest des Ansehens zu verspielen, das sie noch hat. (...) Die Summe, die jetzt zusätzlich eingesetzt werden soll, ist weit entfernt von dem, was sich (...) Lisa Paus erträumt hatte. Christian Lindner lag richtig mit seinem Widerstand. Die Qualität des Gesetzes bemisst sich nicht daran, wie dick der Geldsack ist, den es braucht. Viel zu selten wurde über die Ursachen von Kinderarmut gesprochen und ob der Staat durch Sozialleistungen tatsächlich Abhilfe schaffen kann. Besser wären, was die Koalition aber nicht hat, eine gescheite Wirtschaftspolitik und, was die Länder aber nicht zuwege bringen, ein Bildungswumms. Noch weniger ist die Rede davon, ob das Vorhaben jenseits des Geldes hält, was es verspricht. Daran sind erhebliche Zweifel angebracht."/yyzz/DP/ngu