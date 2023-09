Pressestimme: 'FAZ' zu Polen will der Ukraine keine Waffen mehr liefern

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Polen will der Ukraine keine Waffen mehr liefern:

Es liegt auf der Hand, dass die Verhärtung der Ukrainepolitik in Polen etwas mit dem Wahlkampf zu tun hat. (...) Morawiecki begründet die Kehrtwende damit, dass Polen nun Waffen für sich selbst kaufe. Wenn das wirklich das Kalkül sein sollte, dann offenbart die Warschauer Regierung wieder ein enges, um nicht zu sagen engstirniges Verständnis polnischer Interessen. Sie entwertet, was sie über die Solidarität mit der Ukraine gesagt hat und die Notwendigkeit, das Land zu verteidigen (...). Es ist berechtigt, dass der deutsche Verteidigungsminister über diese Sache mit seinem polnischen Amtskollegen reden will. Zu oft macht man in Berlin gute Miene zum bösen Spiel in Warschau (...). Polen ist ein schwieriger Partner in EU und NATO. Wenn das Land nun auch unzuverlässig wird, dann kommt noch mehr Verantwortung auf Berlin zu./ra/DP/stk