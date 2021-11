Pressestimme: 'FAZ' zum Coronaschutz für ältere Menschen

FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zum Coronaschutz für ältere Menschen

Es ist eigentlich nicht zu fassen, dass es der Politik nach zwanzig Monaten Pandemie und trotz riesiger Vorräte an Impfstoff nicht gelingt, die besonders gefährdete Gruppe der älteren Menschen wirksam vor schwerer Erkrankung und Tod durch das Coronavirus zu schützen. Schon in der ersten Infektionswelle in Alten- und Pflegeheimen starben wegen fehlender oder versäumter Pflichttests von Besuchern und Personal Tausende Bewohner einen oft qualvollen und einsamen Tod. (...) Dabei hatten Virologen im Sommer davor gewarnt, dass es zu einer Pandemie der Ungeimpften kommen werde. Dazu gehört auch, dass trotz aller Appelle und Aufklärung immer noch viel zu viele Pflegekräfte nicht geimpft sind. Sie gefährden auch bei täglicher Testung Gesundheit und Leben der ihnen anvertrauten Menschen./yyzz/DP/zb