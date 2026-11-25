LONDON (dpa-AFX) - Die Londoner "Financial Times" kommentiert am Mittwoch den Abwehrkampf der Ukraine gegen Russlands Aggression:

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"Russland versucht, die Ukraine durch Angriffe auf Strom-, Heizungs- und Wasserversorgungsanlagen in Dunkelheit und Kälte zu stürzen. Zudem zielen Angriffe auf Brücken in Kiew und anderen Städten offenbar darauf ab, das städtische Leben in der Ukraine lahmzulegen.

Nach dem Völkerrecht - ganz zu schweigen vom moralischen Recht - darf die Ukraine gegen Luftwaffenstützpunkte, Treibstoffdepots und Versorgungslinien Russlands zurückschlagen, die derartige Angriffe ermöglichen. (...) Dieselbe Logik gilt auch für ukrainische Angriffe auf russische Nachschublinien in der Ostsee, ungeachtet deutscher Einwände. (...)

Die Ukraine ist gezwungen, zu improvisieren und alle verfügbaren Mittel einzusetzen, um sich dem Aggressor entgegenzustellen, manchmal weit über die Grenzen ihres eigenen Landes oder Russlands hinaus.

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Wenn die Verbündeten der Ukraine Kiew davon abhalten wollen, derartige Angriffe auszuführen, müssen sie entschlossener gegen Russlands "Schattenflotte" vorgehen, Moskaus Kriegswirtschaft stärker unter Druck setzen und sicherstellen, dass die Ukraine über ausreichende Luftabwehrsysteme für einen langen, dunklen Winter verfügt."/pau/DP/zb