LONDON (dpa-AFX) - Zum Treffen von US-Präsident Donald Trump, Chinas Staatschef Xi Jinping und Kremlchef Wladimir Putin in Shenzhen schreibt die Londoner "Financial Times" am Donnerstag:

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"Seit einem Jahrzehnt oder noch länger sehnt sich Wladimir Putin nach einem "Jalta 2.0", einer Neuauflage des Treffens von 1945, bei dem Roosevelt, Churchill und Stalin die Einflusssphären ihrer Staaten im Nachkriegseuropa festlegten. Nun wird Putin etwas gewährt, das seinem Wunsch ziemlich nahekommt: ein Dreiertreffen mit den beiden mächtigsten Staatschefs der Welt, Chinas Xi Jinping und US-Präsident Donald Trump.

Der Schaden, den dieses Treffen anrichten kann, mag zwar praktischen Grenzen unterliegen. Doch es birgt erhebliche Risiken - und der Eindruck, der dadurch entsteht, dass dem russischen Präsidenten eine solche Gelegenheit gewährt wurde, ist äußerst schädlich.

Der Kontext des Gipfels in Shenzhen unterscheidet sich allerdings stark von dem des Jahres 1945. In Jalta trafen sich die Staats- und Regierungschefs der drei dominierenden Militärmächte auf einem vom Krieg verwüsteten Kontinent. Auch wenn Osteuropa dies als Verrat empfand, wurden damit doch weitgehend die harten Realitäten vor Ort formalisiert.

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Heute hat Putins Armee die europäischen Grenzen auf eine Weise verletzt, die die nach dem Zweiten Weltkrieg geltenden Normen mit Füßen tritt. Doch nach fast fünf Jahren Krieg, der verheerende Verluste in Höhe von schätzungsweise fast einer halben Million russischer Leben gefordert hat, kontrollieren seine Streitkräfte immer noch kaum ein Fünftel des ukrainischen Territoriums. Der russische Staatschef befindet sich weder militärisch noch diplomatisch in einer glaubwürdigen Position, um Bedingungen zu diktieren."/pau/DP/zb