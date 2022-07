Pressestimme: 'Frankenpost' (Hof) zu Bidens Nahost-Reise

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' (Hof) zu Bidens Nahost-Reise:

Bidens Treffen mit dem Prinzen - dem mutmaßlichen Mörder Khashoggis - stehe für eine "unbequeme Wahrheit", schrieb die US-Außenpolitikexpertin Carolyn Kissane im Magazin "Barron's": "Die USA brauchen Saudi-Arabien." Deshalb geht Mohammed bin Salman selbstbewusst und mit Wunschzettel in sein Treffen mit Biden. Er verlangt ein Ende des US-Lieferverbots für Angriffswaffen an Riad, das Biden wegen der vielen zivilen Opfer des saudischen Krieges im Jemen verfügt hatte. Und schon vor Bidens Reise machten die Saudis und die Emirate klar, dass es bei der Bitte der USA um mehr Öl wenig Spielraum gibt: Die Ölanlagen pumpen an der Kapazitätsgrenze./zz/DP/stk