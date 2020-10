Pressestimme: 'Frankenpost' zu Afrikapolitik Europas

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zur Afrikapolitik Europas:

"Europa muss sich etwa fragen, warum die Sicherheit in Mali trotz des Einsatzes Tausender Soldaten aus der EU eher ab- statt zunimmt. Woher kommt es, dass europäische Entwicklungshilfe der Wirtschaft dieses Landes in sechs Jahrzehnten nie zu einer auch nur annähernd selbsttragenden Kraft verhelfen konnte? Ein Weg, mit denselben Mitteln wesentlich mehr als bisher zu bewirken, wäre, die unzähligen europäischen Initiativen, Töpfe, Militärmissionen viel enger zu koordinieren. Das in Gang zu setzen gereichte jedem EU-Gipfel zur Ehre. Leider steht genau das auch dieses Mal nicht auf der Tagesordnung."/al/DP/fba