Pressestimme: 'Frankenpost' zu Ampel und Wirtschaft

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Ampel und Wirtschaft:

"Deutschland steckt in der Rezession. Die Energiekosten sind zu hoch, die Infrastruktur ist marode, die Digitalisierung , vor allem in der Verwaltung, hat oft noch gar nicht richtig begonnen. Dazu dann noch der Bürokratiewahnsinn der personell überbesetzten EU in Brüssel. (...) Klagen über Klagen. Aber wo bleibt die Wende zum Besseren? Die Ampel muss liefern, sonst ist sie bald Geschichte."/DP/jha