HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Faesers Abschiebeplänen:

"Der wichtigste Hebel wäre, Asylanträge schneller bearbeiten zu lassen. Das ist der eigentliche Grund, weshalb noch immer so viele Menschen in Flüchtlingsunterkünften leben. Menschen länger in Gewahrsam zu nehmen, wird daran nichts ändern."/zz/DP/he