Pressestimme: 'Frankenpost' zu Freien Wählern auf Bundestagskurs

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Freien Wählern auf Bundestagskurs:

"Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger gibt den unverbrauchten Außenseiter und setzt auf die große Schar der Wähler, die von den Berliner Regierungsparteien enttäuscht sind, aber eine grüne Bundeskanzlerin für zu gewagt halten, und denen die AfD zu rechts, verschroben und auch sonst zuwider ist. Für fünf Prozent plus X könnte das am Ende reichen. Aiwanger geht mit der Bundestagskandidatur voll ins Risiko. Vor allem für den Fall, dass sie klappt. Die erfolgreiche Rolle als Volkstribun kann er dann nicht mehr spielen. Das rührt an der Seele der Freien Wähler in Bayern, es stellt ihre Basis in Frage. Ob Aiwanger weiß, worauf er sich und seine Freien Wähler da einlässt?"/ra/DP/he