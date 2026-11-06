Pressestimme: 'Frankenpost' zu Hubert Aiwanger/Tod/Regierungskoalition Bayern

06.11.26 05:34 Uhr

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Hubert Aiwanger/Tod/Regierungskoalition Bayern

Die CSU könnte sich nun entspannt zurücklehnen und beobachten, wie es beim Konkurrenten und Koalitionspartner weitergeht. Das wäre aber mit Blick auf die Landtagswahl in zwei Jahren ein Fehler. Laut jüngsten Umfragen könnte es für das schwarz-orange Bündnis 2028 eng werden, vor allem weil die Freien Wähler zuletzt selbst mit Aiwanger an der Spitze schwächelten. Sacken sie ohne ihn noch weiter ab, bräuchte die CSU nach der Wahl einen weiteren Partner - etwa die der Fünf-Prozent-Hürde nahe SPD - oder einen neuen, stärkeren. Nach Lage der Dinge könnten das nur die Grünen sein./yyzz/DP/zb