DAX 25.361 +1,0%ESt50 6.282 +0,0%MSCI World 4.796 +0,1%Top 10 Crypto 8,37 -1,9%Nas 24.932 -0,2%Bitcoin 55.617 -0,7%Euro 1,1375 +0,0%Öl 87,2 -1,3%Gold 4.046 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Frankenpost' zu Ilse Aigner und Friedrich Merz

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Ilse Aigner und Friedrich Merz:

"Politik besteht im Kern aus Kompromissen. Markus Söder (CSU) verteidigt auf Kloster Banz den Kabinettsumbau von Bundeskanzler Merz (CDU). Und Merz nennt Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) eine "respektable, denkbare Bundespräsidentin". So könnten die Unruhen in der Union letztlich dazu führen, dass Deutschland seine erste Bundespräsidentin bekommt, freilich eine Bayerin."/DP/jha