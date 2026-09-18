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Pressestimme: 'Frankenpost' zu Kanzler/Kanzlertausch

HOF (dpa-AFX) - 'Frankenpost' zu Kanzler/Kanzlertausch

Merz wird, wenn die beiden Wahlen am Sonntag für die CDU so schlecht ausgehen wie erwartet, seine Partei fragen müssen, ob er noch das Vertrauen genießt. Wenn ja, dann muss er hoffen, dass der zarte Wirtschaftsaufschwung an Kraft gewinnt und die Regierung durch das weitere Jahr trägt. Kehrt wieder vorsichtige Zuversicht ins Land zurück, dann könnte Merz eine Chance haben, die zweite Hälfte seiner Amtszeit besser zu gestalten als die erste. Aber nur dann./yyzz/DP/zb

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