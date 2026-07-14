DAX 25.114 +0,2%ESt50 6.271 +0,0%MSCI World 4.836 -0,6%Top 10 Crypto 8,17 -2,6%Nas 25.873 -1,6%Bitcoin 54.796 +0,2%Euro 1,1395 +0,1%Öl 84,9 +1,9%Gold 4.017 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Pressestimme: 'Frankenpost' zu Landwirtschaft und Ernte

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Landwirtschaft und Ernte:

"Wer auf Import setzt, muss sehen, dass Feldfrucht und Tier anderswo anders behandelt werden als hier. Stichworte: Tierschutz, Massenproduktion, Düngemittel. Wer heute Richtung internationale Krisenherde schaut, weiß auch, dass im eigenen Land mehr statt weniger produziert werden sollte, wenn man von globalen Lieferketten unabhängiger werden will. Die Produktion heimischer Lebensmittel ist eines der wichtigsten Fundamente der Versorgungssicherheit. Wer diese Unabhängigkeit bewahren will, muss Geld in die Hand nehmen. Resilienz und Vorsorge kosten immer Geld."/yyzz/DP/stw

Werbung