Pressestimme: 'Frankenpost' zu Prozessen wegen Impfschäden

Heute im Fokus

US-Bürger sollen COVID-Impfung auffrischen. Analyst von JPMorgan rechnet mit Aufstieg von Munich Re und ING in Stoxx 50. Universal Music und YouTube planen Patnerschaft bei KI. Rheinmetall will bald Panzerwartung in der Ukraine beginnen. Lufthansa-Maschine mit Triebwerksproblem in Hamburg gelandet - Eurowings kooperiert mit Smartwings.