Pressestimme: 'Frankenpost' zu Reisewarnungen

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" schreibt zu Reisewarnungen:

Trotz alledem: Ein Jahr zurückschalten und innehalten, sich auch im Blick auf die Ferien und Reisen zu entschleunigen, ist nicht nur eine Herausforderung für das eigene Ich. Vielmehr ist es auch die Möglichkeit, über Massentourismus, Luftverkehr und den Sinn verstopfter Städte wie Barcelona oder Venedig nachzudenken. Denn die Corona-Krise lehrt uns auch, wieder genauer hinzusehen. Reisen bildet und erweitert den persönlichen Horizont. Und das ist gut so. In Maßen betrieben, ist es die schönste Nebensache der Welt; in Massen aber kann es irreparable Schäden an Mensch und Umwelt anrichten./yyzz/DP/eas