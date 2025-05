Pressestimme: 'Frankenpost' zu Rente, Gesundheit und Pflege

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Rente, Gesundheit und Pflege:

"In Deutschland hängen Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung direkt von der Leistungskraft von Arbeitnehmern und Unternehmen ab. Doch dieses an sich lobenswerte System ist schon lange in Schieflage geraten. Und keine Reform hat es bisher geschafft, die Säulen der Sozialversicherung generationenübergreifend zukunftsfest zu gestalten. Ziemlich sicher wird sich die demografische Entwicklung in Deutschland nicht mehr umkehren. Mit gewisser Logik muss die gegenwärtige Einnahme- von der Ausgabesystematik entkoppelt werden. Doch alles wird nichts helfen, wenn die deutsche Wirtschaft nicht stetig und gesund wächst."/yyzz/DP/he