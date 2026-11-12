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Pressestimme: 'Frankenpost' zu Rundfunkgebühren

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Rundfunkgebühren:

"Wenn es um die Öffentlich-Rechtlichen geht, wird viel über Gehälter, aufgeblähte Strukturen, teure Produktionen oder mangelnde Ausgewogenheit der Berichterstattung diskutiert. Aber die Frage, warum jemand für eine Leistung bezahlen muss, die er nicht nutzt, wird ausgeblendet. Die Antwort könnte das ÖRR-System ins Chaos stürzen, da die Zwangsabgabe durch nichts zu rechtfertigen ist. Aufgabe des "Beitragsservice" darf nicht der Gebühreneinzug und die Jagd nach Gebührenpflichtigen sein, sondern der Verkauf von Abo-Modellen, zugeschnitten auf potenzielle Konsumenten."/DP/jha

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