Pressestimme: 'Frankenpost' zu Schulöffnung in Bayern

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" schreibt zur Schulöffnung in Bayern:

Es war immer die Rede davon, dass es bei der Rückkehr der Klassen in Wechsel- oder kompletten Präsenzunterricht Selbsttests für die Schüler geben werde. Doch schon kurz bevor am Montag in Gebieten mit einer Inzidenz unter dem 100er-Wert die weiterführenden Klassen wieder in die Schulen kamen, musste Piazolo einräumen, dass es das Testangebot nicht sofort überall geben werde. Es solle sukzessive ausgebaut werden. Das ist angesichts der Tatsache, dass der abgestufte Schulbeginn nicht überraschend kam, ein schlechter Witz./yyzz/DP/eas