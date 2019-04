Pressestimme: 'Frankenpost' zu Söder in Afrika

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Söder in Afrika:

"Der CSU-Chef Markus Söder knüpft an eine alte Tradition an, und beginnt in Afrika eine Neben-Außenpolitik, die an Franz Josef Strauß erinnert. Von FJS ist der Spruch überliefert: "Wir Schwarzen müssen zusammenhalten." Gerne ging Strauß in Togo auf Antilopenjagd, und er pflegte eine Männerfreundschaft zum Diktator Gnassingbe Eyadema. Noch heute hat die Hauptstadt Lomé eine Avenue Franz Josef Strauß. Togo war eine deutsche Kolonie (1884 bis 1916). Nun geht Markus Söder nicht auf die Jagd und er besucht in Äthiopien auch keinen Diktator. Söders Afrika-Debüt steht unter dem hehren Ziel einer gedeihlichen Entwicklung. Das ist gut so!"/zz/DP/he