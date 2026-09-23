Pressestimme: 'Frankenpost' zu Söder/Landespolitik/Bayern

23.09.26 05:34 Uhr

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Söder/Landespolitik/Bayern:

Markus Söder hat ein feines Gespür dafür, mit welchen Themen er die Stammtische beliefern kann. Es sind oft Dinge, die einen Nerv treffen, auf breite Zustimmung stoßen und den Leuten das Gefühl geben, da sei einer mit dem gesunden Menschenverstand des Normalbürgers unterwegs. In einer Zeit, in der sich viele von "der" Politik nicht mehr verstanden fühlen, ist das kein schlechter Ansatz. Auch wenn Söders Vorschläge für Bayern derzeit häufig nicht mehr sind als für die Staatskasse im Wortsinn billige Symbolpolitik./yyzz/DP/mis