Pressestimme: 'Frankenpost' zu Söder und das Skifahren

HOF (dpa-AFX) - "Frankenpost" zu Söder und das Skifahren:

"Söders Vorschlag, die Skigebiete sollten europaweit am besten gar nicht, aber wenn, dann erst nach Weihnachten öffnen, geht in die falsche Richtung. Erstens schadet er dem gebeutelten Tourismusgewerbe; zweitens nimmt er den Menschen, die im Moment eh schon auf viel Lebensfreude verzichten müssen, noch einmal was weg. So lässt sich Verständnis und Akzeptanz für staatliche Regeln nicht erreichen. Die Liftbetreiber können, wollen und müssen alle Sicherheitsregeln umsetzen. Apres-Ski in überfüllten Kneipen findet sowieso nicht statt. Es gibt keinen vernünftigen Grund, noch einmal das Messer anzusetzen. Die Corona-Regeln greifen tief in das Leben der Menschen ein und werden von den allermeisten mitgetragen, umgesetzt und verstanden. Aber Skipiste und Loipe sind keine geschlossenen Hallen - abgesehen davon, dass Sport die Gesundheit fördert."