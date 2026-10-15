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Pressestimme: 'Frankenpost' zu Sondierungsgesprächen/Rot-Rot-Grün in Berlin

HOF (dpa-AFX) - Die "Frankenpost" zu Sondierungsgesprächen/Rot-Rot-Grün in Berlin:

"Eine Koalition aus CDU, SPD und Grünen hätte ebenfalls eine Mehrheit im Berliner Abgeordnetenhaus - eine zwar knappe Mehrheit, aber der CDU-Spitzenkandidat Stefan Evers hätte wohl die Fähigkeiten, die es braucht, ein solches Konstrukt zu stabilisieren. Berlin bliebe so einiges erspart: eine Regierende Bürgermeisterin als Frontfrau einer linksradikalen Ideologentruppe, eine für den Standort Deutschland irrwitzige und gefährliche Enteignungsdebatte, eine Politik, die (Clan-)Kriminelle schont und die Polizei schwächt."/yyzz/DP/men

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